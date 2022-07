Negli USA torna la Net Neutrality? La nuova proposta di legge dei Dem

Sono passati ormai quattro anni dalla fatidica data della caduta della Net Neutrality e qualcuno, in seno al Partito Democratico, vorrebbe ricostituirne lo scheletro con una proposta di legge.

Il documento, intitolato "Net Neutrality and Broadband Justice Act", mira a restaurare le regole stabilite dalla FCC nel 2015 e poi abrogate sotto l'egida dell'ex Presidente Donald Trump nel 2017.

Lo scopo della loro demolizione era quello di dare ai provider la totale libertà di movimento in merito alla gestione del traffico su determinati siti, app o servizi web.

La nuova proposta di legge, a firma dei Senatori Markey e Wyden, è eccezionalmente breve e mira a inserire semplicemente i "servizi di accesso a Internet a banda larga" nel Titolo II del "Communications Act" del 1934, ovvero nella sezione in cui si fa divieto ai servizi di telecomunicazione di gestire in maniera parziale i servizi e, in particolare, proibisce "qualsivoglia discriminazione ingiusta o irragionevole in termini di oneri, pratiche, classificazioni, regolamenti, strutture o servizi", restituendo alla FCC il potere di far rispettare queste regolamentazioni anche per i servizi Internet, oltre a consentirgli di modulare e tutelare le tariffe del mercato.

Proprio l'assenza degli ISP in questa legge rese necessario l'intervento del Governo centrale con l'istituzione della Net Neutrality, mentre questa nuova proposta potrebbe risolvere il problema alla radice.

Ricordiamo che le regole introdotte per salvaguardare il web erano state introdotte e potenziate dal governo Obama e poi "smantellate" da Trump. Per ripercorrere gli step fondamentali che hanno portato alla fine di quell'era, vi suggeriamo il nostro speciale sulla fine della Net Neutrality.