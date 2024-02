Gli USA tornano sulla Luna dopo 50 anni: il lander 'Odie' è partito

Anche se qualcosa è andato storto nell'atterraggio del Giappone sulla Luna, gli Stati Uniti hanno deciso di tornare sul suolo lunare con il lander spaziale Odysseus, anzi detto Odie. La missione è partita dalla Florida e mira a riscrivere i libri di storia: infatti, dopo 50 anni gli USA tornano sull'unico satellite della Terra.

Il lancio dal Kenney Space Center è stato effettuato dal razzo Falcon 9 di SpaceX e ha come destinazione il polo sud lunare. Questa regione, tra ombre e luci del satellite, potrebbe celare le chiavi per la sopravvivenza dell'uomo nello spazio. Il motivo è semplice: secondo gli scienziati potrebbe offrire l'accesso a risorse idriche essenziali per la vita e per la produzione di carburante per i razzi.

Il lander Odie trasporta con sé tecnologia all'avanguardia come il sistema di ricezione radio per studiare il plasma lunare e un nuovo sensore per gli atterraggi di precisione, Navigation Doppler Lidar. Tuttavia, all'interno della navicella ci sono anche carichi simbolici del settore privato come il materiale isolante sviluppato da Columbia Sportswear che serve per proteggere il lander stesso dalle bassissime temperature. Non meno affascinante la presenza di un'opera d'arte che rappresenta le fasi della Luna, concepita dall'artista Jedd Koons.

L'obiettivo di Odie sulla Luna è quello di esplorare e valutare la qualità dell'ambiente. Questo è un compito importante poiché il programma Artemis previsto per fine 2026 porterà l'equipaggio sul satellite. L'atterraggio di Odysseus è programmato per il prossimo 22 febbraio anche se gli studiosi hanno già calcolato che ci sarà un piccolo "intoppo": la navicella verrà leggermente strattonata senza ripercussioni dalle onde gravitazionali ad una distanza di 400 mila km di distanza dalla superficie.