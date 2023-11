Negli USA si stanno verificando terremoti simili a quello distruttivo del 1800

Un gruppo di ricercatori dell'Università del Missouri e dell'Università di Wuhan ha portato alla luce una scoperta che collega il presente sismico degli Stati Uniti ai grandi terremoti del XIX secolo. Questi eventi sismici, che hanno scosso il suolo americano più di un secolo fa, sembrano non aver ancora terminato il loro racconto.

La ricerca suggerisce che gli attuali movimenti tellurici potrebbero essere in realtà gli echi lontani, gli aftershock, di quei terremoti storici. Quest'ultimi sono sequenze di terremoti che seguono un grande sisma, mentre la crosta terrestre si riadatta e cerca un nuovo equilibrio (sapete che si verificano anche su Marte?). Tradizionalmente, si pensava che potessero durare giorni, settimane, mesi o addirittura anni, ma questa nuova ricerca suggerisce che potrebbero persistere per decenni o addirittura secoli.

La ricerca si è concentrata su tre eventi sismici storici: un terremoto di magnitudo 6.5-8.0 nel sud-est del Quebec, Canada, nel 1663; un terremoto a Charleston, Carolina del Sud, nel 1886; e tre terremoti vicino al confine tra Missouri e Kentucky tra il 1811 e il 1812. Analizzando i dati dell'US Geological Survey (USGS), i ricercatori hanno cercato di determinare se quelli più recenti fossero aftershock di questi eventi storici o semplici attività sismiche di fondo non correlate.

Hanno scoperto che fino al 65% della sismicità tra il 1980 e il 2016 nella zona sismica di New Madrid è probabilmente aftershock dei quattro grandi terremoti avvenuti lì nel 1811-1812. Allo stesso modo, l'attività di Charleston del 1886 in Carolina del Sud è significativa e continua, mentre l'attività del terremoto di Charlevoix del 1663 in Québec è terminata.

Questi risultati suggeriscono che, nei continenti stabili, queste sequenze dei movimenti della terra possono durare decenni o secoli. Sebbene questi risultati siano affascinanti e possano avere implicazioni importanti per la gestione dei rischi sismici, alcuni esperti rimangono cauti. Susan Hough, geofisica dell'USGS che non ha lavorato allo studio, sottolinea che, sebbene gli eventi sismici possano sembrare aftershock se si guarda alla loro distribuzione spaziale, potrebbero esserci altre spiegazioni per la loro concentrazione.

Speriamo che in futuro possiamo prevedere ancora di più questi eventi.