Finalmente negli USA sarà vietato questo ingrediente nelle bibite all'arancia

Il bromuro di olio vegetale, o BVO, componente un tempo onnipresente nelle bibite gassate al gusto agrumato per mantenere uniforme il loro sapore frizzante, potrebbe volgere al termine negli Stati Uniti.

Questa sostanza, introdotta negli anni '30 come agente emulsionante, si trova sotto i riflettori a seguito di studi tossicologici recenti che ne hanno messo in dubbio la sicurezza, spingendo la FDA a proporre il ritiro della sua registrazione.

La scienza dietro al BVO è semplice ma ingegnosa: l'aggiunta di atomi di bromo a un trigliceride crea un olio denso che, mescolato con grassi meno densi, resta distribuito equamente nell'acqua, evitando che gli aromi agrumati si separino e salgano in superficie.

Tuttavia, le ricerche hanno evidenziato che il BVO sembra accumularsi nei tessuti grassi umani, ostacolando potenzialmente l'azione dello iodio nella tiroide, un rischio non trascurabile che ha indotto molte autorità sanitarie internazionali a vietarne l'uso da anni.

La presa di posizione dell'FDA, sebbene tardiva rispetto ad altri paesi e addirittura ad alcune leggi statali come quella della California, rappresenta un punto di svolta nell'approccio regolatorio verso additivi alimentari il cui impiego non trova più fondamento nella sicurezza scientifica. Questa mossa segnala un cambiamento nell'industria delle bevande, dove colossi come PepsiCo e Coca-Cola hanno già iniziato a eliminare il BVO dalle loro ricette, sostituendolo con alternative più sicure.

L'iniziativa di rivedere le normative sugli additivi alimentari e di bandire automaticamente coloro che si dimostrano cancerogeni sottolinea un impegno verso una maggiore protezione della salute pubblica e anticipa una possibile ondata di restrizioni future su altri ingredienti controversi. Sebbene la decisione finale sull'eliminazione del BVO necessiti di un lungo processo di revisione.

