Negli USA i Vigili del Fuoco hanno testato il primo robot antincendio: eccolo in azione

Nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles ha debuttato il Theramite RS3, il primo robot antincendio costruito da Textron, che ha le dimensioni di una piccola automobile e pesa appena 1500 chilogrammi.

Come spiegato dalle autorità locali, il robot è caratterizzato da una serie di telecamere che inviano in diretta all’operatore le immagini. A livello tecnico, è in grado di erogare 9500 litri d’acqua al minuto, e rappresenta senza dubbio un’aggiunta molto importante al parco macchine in dotazione dei Vigili del Fuoco. Sulla parte anteriore è inoltre presente una ratio che gli consente di rimuovere e spingere gli ostacoli che trova sul suo percorso. L’RS3 è stato trasportato su un rimorchio e può raggiungere la velocità massima di 13 chilometri orari.

Nei test l’RS3 ha rimosso dei detriti all’interno di un edificio, per consentire l’ingresso dei Vigili del Fuoco in sicurezza.

In un articolo pubblicato sul blog ufficiale del LAFD, i responsabili hanno spiegato che “il LAFD si impegna a sfruttare la tecnologia per migliorare le operazioni antincendio, riducendo il rischio per i Vigili del Fuoco. Anche se l’RS3 non è la risposta a tutti i tipi di incendi, ci aiuterà con le operazioni all’interno in strutture commerciali, in legno e per il salvataggio di animali di grandi dimensioni, oltre che per gli incendi sulle autocisterne e nei depositi di auto”.