Uno stato degli USA vuole vietare l'uso degli smartphone ai minori di 21 anni

Secondo un nuovo rapporto proveniente dagli Stati Uniti, martedì 7 Gennaio 2020 lo stato del Vermont ha presentato una proposta di legge che mira a vietare l'uso degli smartphone ai minori di 21 anni. Il disegno di legge è stato depositato dal senatore democratico John Rodgers.

Nelle motivazioni si legge che "le persone di età inferiore a 21 anni non sono sufficientemente mature e sviluppate" per utilizzare gli smartphone in modo sicuro.

Nel DDL vengono citati anche gli incidenti stradali ed il cyber bullismo tra gli adolescenti. Rodgers afferma anche che il cellulare è uno dei principali motivi di morte tra gli adolescenti negli Stati Uniti, e nella parte relativa al cyber bullismo afferma che potrebbe essere utilizzato da altri adolescenti per minacciare i coetanei, alcuni dei quali sarebbero anche stati costretti al suicidio.

Secondo i rapporti, per i minori di 21 anni sorpresi ad utilizzare lo smartphone o in loro possesso sarebbe prevista una sanzione da 1.000 Dollari e la reclusione fino ad un anno. Nella stessa proposta vengono citati anche i divieti imposti al consumo di alcolici, fumo di sigarette ed il possesso di pistole per i ragazzi che non hanno raggiunto il 21esimo anno di età, motivo per cui nella lista dovrebbero essere incluse anche restrizioni per l'utilizzo dei cellulari.

Rodgers ha ammesso che si aspetta che il disegno di legge non passi, ma ha voluto comunque sollevare la questione.