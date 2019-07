Usando il metodo CRISPR scienziati sono riusciti a eliminare il virus dell'HIV nei topi

Nonostante si siano fatti degli enormi passi avanti negli ultimi decenni, gli scienziati non sono ancora riusciti a sconfiggere completamente il virus che causa l'immunodeficienza umana (HIV). Dei test però, hanno dato degli ottimi risultati nei topi.

Le ultime osservazioni su alcuni topi transgenici (ovvero animali con il genoma modificato con geni di organismi di altre specie) hanno dimostrato che, 5 campioni su 13, sono stati completamente guariti dal virus, utilizzando un approccio "dual-punch", ovvero che combina l'editing genetico con farmaci mirati.

Il virus dell'HIV è un vero maestro del travestimento, mentre prolifera all'interno del corpo umano riesce a mimetizzarsi, modificando il suo modello genetico all'interno del nostro DNA. L'unico modo per colpirlo è attraverso una potente somministrazione di farmaci (chiamati antiretrovirali), che tengono "sopito" il virus.

Dei ricercatori del Medical Center dell'Università del Nebraska e della Temple University negli Stati Uniti, hanno dimostrato che, grazie alla tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9, è possibile trovare i geni mimetizzati e distruggerli, almeno nei topi.

Solamente il metodo CRISPR è stato inefficace e il team ha dovuto abbinarlo a terapie antiretrovirali, per dare alla chirurgia genetica il tempo necessario per cacciare e distruggere il mortale virus. Sfortunatamente, l'editing genetico tramite il metodo CRISPR è ancora agli inizi come tecnologia medica, e non abbiamo ancora una chiara comprensione sugli effetti a lungo termine nel corpo umano.

Tuttavia, rispetto ai metodi precedenti per la rimozione o la dissezione di sequenze genetiche, CRISPR può essere facilmente programmato per un livello di precisione senza precedenti. Il metodo verrà usato anche in altri progetti per rimuovere altri tipi di virus, come quello dell'herpes.