Le usanze di Pasqua più strane del mondo (l'ultima è incredibile)

Mentre noi prepariamo colombe e ci scambiamo uova di Pasqua, gli inglesi preparano cuffiette a tema primaverile e nascondono coniglietti di cioccolato; insomma, in ogni parte del mondo si celebra la Santa Resurrezione in maniera differente. Tuttavia, ci sono paesi che hanno ritualizzato usanze... Molto particolari.

Ad esempio, in Repubblica Ceca è usuale scambiarsi gli auguri frustandosi delicatamente con un bastone, chiamato pomlázka, decorato con nastri colorati. O ancora, in Finlandia i bambini si vestono da spettri spaventosi e vagano per le strade, chiedendo dei dolcetti in cambio di benedizioni… Che abbiano sbagliato festività?

In Papua Nuova Guinea, la gente nasconde delle sigarette sugli alberi vicino alle chiese; solamente dopo aver assistito alla funzione pasquale, i fedeli possono riappropriarsi dei pacchetti. In Russia e Slovenia, invece, viene utilizzato il burro al posto del cioccolato, creando conigli e uova fatti di burro e decorati con grani di pepe o chiodi di garofano secchi per gli occhi e un nastro rosso al collo per simboleggiare il sangue di Cristo.

Infine, in Norvegia la Pasqua è sinonimo di dramma poliziesco. Tutto ha inizio nel 1923, quando un annuncio in prima pagina su un giornale nazionale riporta il titolo di un libro: "Il treno di Bergen è stato rapinato nella notte". I cittadini pensarono che si trattasse di un vero furto, perciò quel libro divenne un successo. Da allora, ogni Pasqua, editori e produttori televisivi approfittano della tradizione del Påskekrim (crimine pasquale) e pubblicano nuovi romanzi polizieschi da mettere in prima pagina sui giornali!

