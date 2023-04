Usare Bing IA in Italia? Due possibilità sbloccate per tutti da Microsoft

Al netto della possibilità di far creare immagini IA a Bing, vale la pena tornare sulla soluzione di Microsoft per via di novità relative a chi può accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale. Infatti, ora Microsoft ha sbloccato per tutti due possibilità, anche in Italia.

I più attenti tra di voi si ricorderanno infatti che, fino a poco tempo fa, collegandosi al portale ufficiale di Bing e spostandosi nella scheda "Chat", veniva richiesto di iscriversi a una waitlist. Ebbene, ora anche nel nostro Paese la questione è un po' cambiata, considerando che spesso entrando nella pagina coinvolta si viene accolti da un pulsante come "Inizia a chattare" (o simile).

Come ben potete immaginare, viene comunque richiesto di effettuare il login al proprio account Microsoft per poter procedere, ma basta dare un'occhiata alla pagina per registrarsi al nuovo Bing per comprendere che la waitlist sembra essere stata messa definitivamente messa da parte. Questo si apprende anche provando a collegarsi a quanto indicato da dispositivi mobili, dato che in questo caso viene illustrato che l'esperienza completa è accessibile dall'app Bing.

Sembra per il resto che ad alcuni utenti sia stato proposto in questo contesto di poter sfruttare il tutto mediante il browser Microsoft Edge, quindi esistono più possibilità per fare uso delle funzionalità IA legate al motore di ricerca. Certo, la società di Redmond aveva di fatto già "reso la waitlist molto veloce", tanto che a marzo 2023 a più di qualcuno era bastato iscriversi per ottenere subito l'accesso al servizio, ma ora anche quella fase di "limbo" sembra essere definitivamente conclusa.