Usare i buchi neri come batterie giganti? C'è chi sta lavorando per farlo

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Physical Review D", i buchi neri potrebbero essere "caricati" e poi utilizzati per generare energia. Questa idea si basa sull'uso delle proprietà rotazionali e gravitazionali dei buchi neri per estrarre energia.

Il processo di "carica" del buco nero coinvolgerebbe l'iniezione di particelle massicce e cariche elettricamente, fino a quando il campo elettrico del mostro cosmico non inizia a respingere ulteriori cariche. Una volta "caricato", il buco nero potrebbe essere utilizzato per generare energia attraverso un processo noto come superradianza, che sfrutta l'energia rotazionale.

La ricerca suggerisce che l'efficienza di questo processo di ricarica potrebbe raggiungere il 25%, trasformando circa un quarto della massa iniettata in energia disponibile sotto forma di campo elettrico. Questo renderebbe l'efficienza della "batteria" del buco nero circa 250 volte superiore a quella di una bomba atomica.

Per estrarla, però, i ricercatori utilizzerebbero onde gravitazionali o elettromagnetiche che, entrando nella regione di rotazione del buco nero, potrebbero essere deflesse con più energia di quella iniziale. Un altro metodo proposto per sfruttare l'energia dei buchi neri coinvolge l'estrazione sotto forma di coppie di Schwinger, ovvero particelle che si formano spontaneamente in presenza di un campo elettrico.

Iniziando con un buco nero completamente carico, il campo elettrico vicino all'orizzonte degli eventi potrebbe essere così forte da creare spontaneamente un elettrone e un positrone. Se il buco nero fosse positivamente carico, il positrone verrebbe espulso dal buco nero e potrebbe teoricamente essere raccolto come energia.

Insomma, fantascienza sì, ma che in futuro - magari - potrebbe tornarci utile... come l'idea di una sfera di Dyson.