Usare ChatGPT per copiare un compito sull'Intelligenza Artificiale?

Il professore Green dell'Università di Santa Clara sarà d'accordo con i timori di Elon Musk su ChatGPT, soprattutto dopo ciò che ha raccontato ai microfoni della NBC riguardo la sua esperienza con l'Intelligenza Artificiale di OpenAI.

Stando alla ricostruzione, infatti, un suo studente avrebbe utilizzato lo strumento per portare a termine un saggio sull'"Etica nell'Intelligenza Artificiale", con tutta l'ironia del caso.

Il professore Brian Green ha spiegato che il compito "non era esattamente in tema e restituiva, in qualche modo, una sensazione di... robotico".

Dopo questo episodio, il corso di Etica nell'IA non prevederà più saggi scritti ma sono colloqui orali in presenza, ma quanto accaduto a Santa Clara rappresenta solo la punta dell'Iceberg dei rischi e dei timori che si celano dietro a questo potente strumento.

In effetti, sono ormai tantissime le segnalazioni provenienti da tutto il mondo di studenti "beccati" a utilizzare quello che viene definito come lo strumento del secolo per copiare agli esami, con buona pace di smartphone e smartwatch della primissima ora.

Altri casi recenti sono stati scoperti in Florida, per l'esattezza in una classe di studenti dotati, ma come spiegavano i docenti anche in quel caso, saggi e temi sono esercizi molto facili da individuare se scritti da un'IA, sia per il suo modo di scrivere, appunto, robotico, ma anche per lo stile completamente diverso rispetto ai temi precedenti degli stessi alunni.

Nel frattempo, anche molti professionisti sono preoccupati che ChatGPT possa sostituire gli umani in alcuni lavori rivelandosi più efficiente e rapido nel loro svolgimento.