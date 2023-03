Usare ChatGPT su Opera? C'è la rivoluzione IA per gli articoli e non solo

I più attenti tra di voi si ricorderanno dell'annuncio IA di Opera effettuato qualche settimana fa. Ebbene, ora è giunto il momento di dare uno sguardo concreto a quanto offerto dal browser in tal senso, visto che è arrivata l'integrazione con ChatGPT e ChatSonic.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch ed Engadget, nonché come ufficializzato direttamente mediante il portale ufficiale di Opera, a partire dalla giornata del 22 marzo 2023 è possibile sfruttare le funzionalità IA direttamente mediante la sidebar del browser, così come messo in mostra anche in un video pubblicato sul canale YouTube di Opera.

Ciò a cui si punta in questo caso è un po' diverso rispetto a quanto già visto con Microsoft Edge, visto che si fa riferimento, ad esempio, alla possibilità di sfruttare un pulsante "AI PROMPTS", collocato in alto nella barra degli URL, per poter ottenere dei suggerimenti rapidi in merito a operazioni da far effettuare all'IA relativamente al sito Web visitato.

Che si tratti di pubblicare un tweet, ottenere una spiegazione in merito a ciò che viene trattato in un articolo, farsi fare un riassunto di quanto si spiega in un articolo o di farsi indicare "contenuti più rilevanti", l'integrazione IA nel browser di Opera può potenzialmente garantire l'accesso a un nuovo metodo per navigare sul Web.

Da notare inoltre la possibilità di selezionare singole parole e farsi spiegare meglio a cosa si fa riferimento, chiedendo ad esempio all'IA di effettuare una spiegazione di un argomento complesso in modo da far comprendere il tutto anche a un bambino. Tutto ciò mira insomma a rendere più accessibili le feature legate anche a ChatGPT.

Le funzionalità coinvolte sono già disponibili in Early Access su Opera e Opera GX per desktop, quindi basta banalmente procedere al download del browser dal sito Web ufficiale di Opera, avviare il programma, premere sull'icona delle tre righe collocata in alto a destra e abilitare l'opzione "AI Prompts", così come spiegato nella descrizione del succitato video, per poter iniziare a mettere alla prova il tutto.

In calce alla notizia potete trovare alcuni screenshot della nostra rapida prova. Da notare il fatto che Opera indica sin da subito che "i servizi di IA non dovrebbero essere usati per finalità di tipo legale, medico o di consulenza". Viene inoltre consigliato di "usare prudenza e controllare i fatti". Questo è insomma il modo utilizzato da Opera per entrare nel merito della questione "allucinazioni", che può portare soluzioni IA come ChatGPT a "inventare dettagli".

In ogni caso, una volta effettuato il login al servizio ChatGPT, utilizzando i rapidi comandi "AI Prompts" è possibile sfruttare in modo ancora più rapido la soluzione IA di OpenAI, che funziona come ci si attende. Per il momento i riassunti sembrano avere delle limitazioni importanti (come la lunghezza del testo in input), soprattutto se legati a testi in italiano. La possibilità di ottenere spiegazioni sulle singole parole è poi associata a ChatSonic, dunque risulta necessario effettuare il login anche in quel contesto. Le potenzialità insomma ci sono, ma, al netto delle limitazioni, in linea generale per ora è bene quantomeno sfruttare il tutto in inglese.