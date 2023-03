Usare la CIE al posto di SPID, ora si può: attivate le credenziali di livello 1 e 2

Importante novità annunciata dal Ministero dell’Interno dal fronte Carta d’identità Elettronica. Da qualche giorno, infatti, il Ministero ha semplificato e velocizzato l’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso l’attivazione di nuovi livelli di accesso per il documento.

Come si può leggere direttamente sul sito della CIE, da qualche giorno si è proceduto con l’attivazione delle credenziali di livello 1 e 2 associate alla CIE, che permettono di accedere in maniera ancora più veloce e semplice ai servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso il pulsante dedicato “Entra con CIE” disponibile sui vari siti. SI tratta di una novità di rilievo dal momento che fino ad ora per accedere con CIE ai servizi della PA e dei privati era necessario utilizzare solo il livello di sicurezza 3 che come noto richiede un lettore o uno smartphone dotato di NFC.

Grazie a questa novità, spiega il Ministero, tutti i cittadini in possesso della Carta d’Identità Elettronica hanno la possibilità di accedere ai servizi online da qualsiasi dispositivo attivando una coppia di credenziali. Inoltre, non è nemmeno necessario essere in possesso della Carta fisica, ma solo di essere dotati di codice PUK e numero di serie consegnati dal comune in fase di emissione della carta.

Per tutte le informazioni su come recuperare il PUK e PIN della CIE, vi rimandiamo al nostro approfondimento.