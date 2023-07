Usare la crema solare impedisce alla pelle di abbronzarsi? Ecco la risposta

Molti vanno a mare per soddisfare il desiderio di godersi il sole e ottenere quella tanto agognata abbronzatura ed evitano la crema solare (male, molto male!) per paura che la colorazione della pelle possa non funzionare, ma sarà davvero così? Ecco cosa dice la scienza in merito!

La crema solare agisce assorbendo o riflettendo i raggi UV, prevenendo così il danno iniziale alle cellule della pelle e ne esistono di due tipi.

Le creme solari chimiche, che contengono ingredienti come avobenzone, octinoxate e oxybenzone, assorbono i raggi UV e li trasformano in calore, che viene poi rilasciato dal corpo. Al contrario, le creme solari fisiche, che contengono ossido di zinco o diossido di titanio, riflettono i raggi UV, impedendo loro di penetrare nella pelle.

Esistono due tipi di raggi UV: UVA e UVB. Quasi tutti i raggi che raggiungono la Terra sono UVA, che penetrano più in profondità nella pelle e sono responsabili dell'invecchiamento della pelle. I raggi UVB, invece, sono associati alla maggior parte delle scottature. Le creme solari a largo spettro ci proteggono da entrambi i tipi di radiazioni (ecco come funzionano nel dettaglio).

L'abbronzatura è causata dall'aumento della produzione di melanina, un pigmento che colora anche i nostri occhi e capelli, in risposta ai raggi UV. Non esiste un'abbronzatura sicura, poiché questa è una risposta al danno all'epidermide ed è associata a un rischio aumentato di cancro della pelle. Insomma, l'abbronzatura è causata dai raggi UV, ma nessuna crema solare blocca il 100% di questi raggi, il che significa che potremmo abbronzarci un po' mentre la indossiamo.

Meglio stare protetti con la crema e sotto l'ombrellone.