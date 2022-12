Usare il dentifricio sullo schermo può essere utile? La risposta di Xiaomi

Probabilmente vi sarete imbattuti, nel corso degli anni, in qualche strano video relativo al "magico uso" del dentifricio, che lascia intendere che sia utilizzabile per sistemare i graffi, ad esempio, dello schermo di uno smartphone. La questione si trascina da tempo e ora Xiaomi ha deciso di rispondere ufficialmente.

Ebbene, l'azienda ha voluto una volta per tutte dire agli utenti che si tratta di una "leggenda metropolitana", dato che non è in questo modo che si possono "riparare" i display dei dispositivi mobili. Per alcuni tra di voi questo potrebbe risultare scontato, ma in realtà, come riportato da PhoneArena, il mondo del Web pullula da lungo tempo di "consigli" di quel genere.

Per questo motivo, sul canale YouTube ufficiale di Xiaomi è stato pubblicato un video, nel formato Shorts, per mostrare una volta per tutte alle persone che non è possibile rimuovere i graffi col dentifricio. Infatti, al contrario di quanto espresso nella succitata "leggenda metropolitana", che usualmente circola sul Web anche mediante un buon numero di video caricati proprio su YouTube e che è alla base della teoria secondo cui il dentifricio sarebbe in grado "riempire le ammaccature" di un display, nel video di Xiaomi si vede bene come il tutto in realtà non funzioni.

Sebbene infatti il dentifricio possa essere visto come agente lucidante, le piccole microparticelle presenti nella sostanza non possono fare quanto sostenuto dalla "leggenda metropolitana". Da notare inoltre che, al contrario, il dentifricio può causare ulteriori danni: a tal proposito, Xiaomi ha spiegato che l'applicazione di quest'ultimo può rimuovere il rivestimento oleorepellente che rende il display resistente all'olio e funge da protezione per le impronte digitali. Insomma, fareste bene a non seguire questo "mito del Web": se avete uno smartphone con display danneggiato, portatelo in assistenza.