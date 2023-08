Usare delle fragranze prima di dormire può migliorare le nostre capacità cognitive

I ricercatori dell'Università della California hanno scoperto che il declino cognitivo e le condizioni come la demenza senile potrebbero essere rallentati semplicemente diffondendo in camera da letto una fragranza diversa ogni sera.

L'esperimento ha coinvolto 43 persone di età compresa tra i 60 e gli 85 anni. A tutti i partecipanti è stato chiesto di utilizzare un diffusore per profumare la casa prima di andare a letto, ruotando le varie fragranze ogni giorno. Quello che i volontari non sapevano è che solo venti di loro erano stati dotati di un reale assortimento di oli naturali profumati (che fortunatamente non comprendeva l’essenza ai capelli bruciati di Elon Musk). Il resto del gruppo ha invece utilizzato sostanze finte, contenenti solo tracce di una fragranza.

I partecipanti sono stati sottoposti ad alcuni test neuropsicologici per confrontare le capacità di memoria, apprendimento verbale, pianificazione e mantenimento dell'attenzione, prima e dopo la sperimentazione di sei mesi. Sorprendentemente, il gruppo esposto alle fragranze reali ha migliorato le sue risposte in modo molto più efficiente rispetto agli altri. Una scansione del cervello ha inoltre confermato un cambiamento significativo nell'anatomia delle aree cerebrali responsabili della memoria e del pensiero.

Con l’avanzare dell’età, la nostra capacità di percepire gli odori si deteriora prima ancora delle nostre capacità cognitive. La perdita dell'olfatto è anche correlata a una perdita di cellule cerebrali, il che suggerisce una forte connessione tra l'olfatto e le funzioni neurologiche. "L'olfatto ha il privilegio speciale di essere direttamente collegato ai circuiti di memoria del cervello", afferma il neurobiologo Michael Yassa. Perciò, prendersi cura del nostro olfatto è importante quanto tenere allenato il cervello.