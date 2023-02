Usare funzionalità Android su iPhone? A sorpresa Google libera la Gomma Magica

Non si sente esattamente tutti i giorni la possibilità di utilizzare funzionalità esclusive Android su iPhone. Certo, in passato si sono già viste iniziative come Prova Galaxy su iPhone, ma risulta un po' meno pronosticabile una Google che rende feature dei Pixel disponibili su modelli Apple.

Eppure, come riportato anche da Gizmodo e 9to5Google, la società di Mountain View ha ora deciso di espandere queste funzionalità a tutti i dispositivi Android e persino al mondo iPhone. Si tratta di una questione per certi versi sorprendente, dato che finora possibilità come la Gomma Magica (in grado di eliminare elementi di disturbo da una foto) erano disponibili solamente su smartphone Pixel con processore proprietario Tensor.

Adesso, invece, mediante il blog ufficiale di Google è arrivato l'annuncio del fatto che sia Gomma Magica che funzionalità come l'effetto HDR e design esclusivi per i collage di foto risultano ora accessibili direttamente mediante l'applicazione Google Foto per Android e iOS. Tuttavia, risulta necessario essere iscritti a un piano Google One. Gli utenti Pixel potranno invece accedere al tutto anche senza abbonamento.

Per maggiori dettagli sulla sottoscrizione a cui si fa riferimento, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Google One. Per il resto, il rollout delle funzionalità è già iniziato e sembra che a partire da marzo 2023 sarà accessibile una prova gratuita del servizio, così che un po' tutti possano quantomeno provare le funzionalità coinvolte, ormai non più legate solamente agli smartphone Pixel.