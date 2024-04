Per usare l'IA di iOS 18 bisognerà acquistare un nuovo iPhone?

Mentre è trapelata la possibile rivoluzione di Safari collegata all’IA in arrivo con iOS 18, dalla newsletter Power On di Mark Gurman infatti sono arrivate delle indicazioni sui dispositivi che potranno godere delle novità collegate all’intelligenza artificiale che Apple implementerà con il prossimo aggiornamento.

Secondo quanto riportato dal popolare giornalista di Bloomberg, le funzionalità legate all’IA in arrivo con iOS 18 saranno gestite in locale dai dispositivi, esclusivamente dal software di iPhone. Apple avrebbe quindi deciso di non affidarsi al cloud, a differenza di quanto si credeva precedentemente. Le ripercussioni di questa decisione potrebbero essere diverse ed importanti: con iPhone 16 con ogni probabilità debutterà il nuovo processore con un Neural Engine più potente, e non è da escludere che allo scopo di spingere le vendite (anche alla luce dei dati riguardanti le spedizioni di iPhone nel Q1 2024) Apple decida di rendere alcune feature legate all’IA esclusive dei nuovi modelli.

Chiaramente, è improbabile che le precedenti generazioni degli iPhone vengano tagliate fuori, ma le conferme di rito arriveranno solo in autunno quando Apple presenterà la gamma di smartphone 2024. Nel frattempo, però, le novità software di iOS 18 saranno presentate alla WWDC di Giugno, in un keynote che si preannuncia per certi versi storico e che dovrebbe rappresentare uno spartiacque importante per la strategia Apple sull’IA: i rumor parlano di una società che vuole puntare molto sull’intelligenza artificiale nel 2024.

