Usare l'IA per trovare l'amore? Superfy ci prova coi match tramite machine learning

Mentre la discussione su come usare l'IA in modo responsabile prosegue, dall'estero arriva un'applicazione che non sta passando di certo inosservata. Infatti, in questo caso l'intelligenza artificiale viene utilizzata per trovare l'anima gemella. Di mezzo ci sono immancabilmente machine learning e modelli IA.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, è Superfy il nome dell'applicazione che vuole per certi versi ribaltare il concetto dietro ai chatbot di intelligenza artificiale (come ChatGPT). Se infatti questi ultimi possono rispondere, non sempre in modo perfetto, a una qualsivoglia domanda relativa allo scibile umano, quel che viene fatto da Superfy è far rispondere alle domande a persone in carne e ossa.

In che senso? L'app è già stata definita da qualcuno come "l'anti-ChatGPT" per via del fatto che i match, ovvero gli "abbinamenti amorosi" tra persone, vengono effettuati in base alle risposte date da altri utenti. Ecco dunque che, scrivendo una domanda nerd, risulta possibile ottenere dei match in tempo reale, mediante un sistema di intelligenza artificiale proprietario chiamato Matchpoint AI, basandosi su fattori come l'orario in cui si usa solitamente l'app, il numero delle domande a cui si è soliti rispondere e le competenze relative alla specifica query coinvolta.

Questo sperando che dall'altra parte non ci sia un fake o che sia stato utilizzato un motore di ricerca (o ancora peggio, un chatbot IA) per rispondere, anche se la promessa dell'app è quella di basarsi su un fattore di "chimica personale". L'obiettivo di Superfy è sicuramente ambizioso, ma l'azienda dietro all'applicazione ci tiene a specificare che solamente il 10% delle domande poste sull'app risultano di nicchia e non ricevono dunque abbastanza risposte rapide da persone reali (ok, forse le "domande nerd" a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza non sono propriamente le benvenute). Il tempo medio per ottenere una risposta sarebbe di 20 secondi, secondo i fondatori di Superfy.

Un aspetto che non sta passando inosservato è poi che, nel caso in cui non ci sia nessuno a rispondere, sarà direttamente il bot Superfy a offrire una risposta automatica mentre si attende l'eventuale arrivo di qualche utente. Insomma, se state pensando di utilizzare un'app simile nel weekend, potreste prima voler mettere in conto che potrebbe trattarsi di una serata non propriamente all'insegna della felicità, considerando che una domanda poco popolare potrebbe potenzialmente farvi ottenere una risposta da un bot.