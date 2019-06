Usare troppo internet può portare a problemi di memoria e concentrazione

Un uso eccessivo del web crea problemi alla memoria, lo dice una ricerca condotta da un team transnazionale di ricercatori. Un uso smodato di internet avrebbe forti conseguenze, andando ad impattare la struttura e le abilità del cervello umano.

"Lo stream illimitato di notifiche e prompt che si ha usando internet induce le persone a mantenere una attenzione costantemente divisa", ha spiegato Joseph Flirt, scienziato dell'Università Western Sidney e coordinatore del progetto di ricerca. "Questo sul lungo periodo potrebbe diminuire la nostra capacità di memorizzare informazioni di essere concentrati su una sola mansione".

Il fatto di avere poi una mole sconfinata di informazioni sempre a portata di click, o di ricerca su Google, con letteralmente milioni di tonnellate di pagine enciclopediche sempre nella nostra tasca, custodite 24/24 all'interno dei nostri smartphone, potrebbe aver cambiato il modo in cui il nostro cervello immagazzina le informazioni. La nostra mente, in altre parole, non percepisce più l'urgenza e la necessità di memorizzare le informazioni.

La ricerca è stata condotta sottoponendo circa 100 volontari a continui test cognitivi, oltre che a diverse scansioni del cervello.

Il team di ricerca ha visto la partecipazioni di ricercatori provenienti dalla Western Sydney University, da Oxford, dal Kings College, da Harvard, e dall'Università di Manchester.