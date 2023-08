Usare l'iPad come schermo secondario per la console? Non è impossibile

Se state per andare in vacanza ma volete continuare a giocare ai videogiochi dell'estate del 2023, potreste aver pensato per qualche istante di portare con voi la vostra amata PS5 o Xbox Series X anche al mare o in montagna. Ma come fare se non c'è una TV disponibile a cui collegare la console? Il vostro iPad potrebbe venirvi in aiuto.

Ebbene, con l'ultima beta di iPadOS 17 potrete usare l'iPad come monitor per le vostre console, sia che si tratti di una PS5, di un'Xbox o di una Nintendo Switch. Il procedimento è davvero ingegnoso e non proprio semplicissimo da seguire, perciò vi consigliamo di utilizzarlo solo in caso di emergenza videoludica: complimenti ai colleghi di AppleInsider per averlo scoperto!

Come forse saprete, dall'aggiornamento ad iPadOS 17 gli iPad sono compatibili con webcam esterne e altre fotocamere, che possono essere collegate al tablet via USB-C. Qui c'è dunque il primo intoppo: se avete un iPad con connettore Lightning, questa guida non può aiutarvi. Il procedimento è infatti compatibile solo con dispositivi dotati di connettore USB-C.

Tornando a noi, AppleInsider ha scoperto che, oltre a webcam e fotocamere esterne, iPadOS 17 supporta anche le capture card con un ingresso HDMI e un'uscita USB-C. Per far funzionare la vostra console sull'iPad, dunque, vi basterà collegarla alla capture card tramite cavo HDMI e poi usare il connettore USB-C per connettere la scheda di cattura all'iPad. Semplice, no?

Beh, non proprio. Spesso queste schede hanno bisogno di essere connesse alla corrente elettrica per la ricarica, e lo stesso vale per l'iPad, che tenderebbe a scaricarsi rapidamente durante le vostre sessioni di gaming. Dunque, dovrete usare anche un hub USB-C a cui collegare i vostri device, ottenendo così un setup composto da un hub centrale collegato alla corrente a cui saranno connessi a loro volta la capture card USB-C (e, tramite quest'ultima, la vostra console, a sua volta collegata alla corrente) e l'iPad.

Infine, per poter vedere la schermata della vostra console sull'iPad dovrete usare un'apposita app, chiamata Capture Pro. C'è solo un problema: Capture Pro, al momento, non è disponibile in versione stabile (si tratta di un'app per iPadOS 17, d'altro canto). Per scaricarla, dunque, dovrete accedere alla piattaforma Testflight di Apple, registrarvi alla beta del software ed effettuare il download. Fatto ciò, vi basterà aprire l'app e i vostri videogiochi PS5 e Xbox preferiti saranno pronti per essere giocati.