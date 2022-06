Usare il proprio iPhone come webcam? Con macOS Ventura si può: arriva Continuity Camera

macOS Ventura è stato annunciato da Apple solo poche ore fa, durante il suo keynote della Worldwide Developers Conference 2022. Tra le numerose feature mostrate da Cupertino per il sistema operativo, una in particolare è passata quasi inosservata: stiamo parlando della possibilità di utilizzare il proprio iPhone come webcam su Mac e Macbook.

Apple vorrebbe infatti affiancare alle webcam dei propri laptop delle fotocamere più performanti, come quelle posteriori di iPhone 13 e di iPhone 14. Proprio per questo, l'azienda ha progettato la possibilità di collegare l'iPhone al retro del Macbook tramite un accessorio ancora sconosciuto e di utilizzare la sua fotocamera principale come webcam durante videochiamate, meeting e registrazioni video.

La nuova feature si chiamerà Continuity Camera e sarà probabilmente un'app preinstallata sia su macOS Ventura che su iOS 16, mentre Apple ha già confermato che la webcam supporterà Center Stage e Portrait Mode, in modo da migliorare ulteriormente la qualità delle videochiamate su Mac e Macbook.

Cupertino ha poi spiegato di essere al lavoro su degli appositi stand in collaborazione con Belkin, che saranno lanciati nel corso di quest'anno e che serviranno per semplificare il corretto posizionamento degli iPhone al di sopra del display del Macbook.

Infine, è stato anche confermato che non servirà alcun hardware aggiuntivo, come fili e cavi, poiché Continuity Camera funzionerà totalmente in wireless e via software. Per attivare la funzione, tra l'altro, non sarà nemmeno necessario sbloccare lo smartphone: al contrario, una volta che questo sarà posizionato vicino al Macbook, sarà il laptop a riconoscerlo e ad attivare Continuity Camera.

Sfortunatamente, Apple non ha spiegato quando rilascerà Continuity Camera per iOS 16 e macOS Ventura: tuttavia, salvo sorprese dell'ultimo minuto, possiamo aspettarci che la feature arrivi con la prima versione stabile dei due sistemi operativi. MacOS Ventura e iOS 16 saranno lanciati nel corso dell'autunno, probabilmente nel mese di settembre.