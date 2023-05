Si può usare Magsafe su Android? La risposta potrebbe sorprendervi

Se avete da poco abbandonato iOS ma vi manca il suo fascino e non vi è bastato scoprire qualche launcher per far sembrare Android un iPhone, ecco una chicca che potrebbe svoltarvi la giornata.

Dovete sapere, infatti, che è tecnicamente possibile riutilizzare i vostri vecchi accessori MagSafe anche su Android, a patto di farlo tramite uno speciale adattatore. Esistono in particolare due approcci e il primo, decisamente meno invasivo, prevede che acquistiate una cover per il vostro nuovo smartphone Android con supporto MagSafe, ovvero un anello magnetico sul retro che renda agganciabili al vostro nuovo dispositivo anche gli accessori Apple.

Il secondo sistema, invece, passa attraverso un anello magnetico adesivo, che potrete incollare sulla vostra cover preferita oppure direttamente sul retro dello smartphone (cosa che sconsigliamo vivamente).

Se opterete per il sistema adesivo, però, dovrete fare anche attenzione a centrare correttamente l'anello sul dispositivo, altrimenti la ricarica magnetica potrebbe non funzionare correttamente ma sempre a patto che il vostro smartphone la supporti, in caso contrario l'anello MagSafe non aggiungerà di certo la ricarica wireless ma vi tornerà utile solo nella compatibilità con gli accessori "passivi" come ad esempio il portafogli: se avete la predisposizione per la ricarica wireless, invece, potrete usare anche i caricatori e i power bank con tecnologia MagSafe.

Se anche questo passaggio per rendere il nuovo smartphone più simile a un iPhone non vi è bastato, ecco come emulare iOS su Android.