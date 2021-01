Usare lo smartphone prima di dormire può peggiorare il sonno e la salute mentale

Ascoltare musica prima di dormire spesso è accompagnato dall’usare lo smartphone per leggere le ultime notizie o parlare con gli amici, finendo magari per starci troppo tempo e addormentarsi tardi. Questo, però, può causare un calo nella qualità del sonno e problemi alla nostra salute mentale, come rivela uno studio pubblicato di recente.

A condurlo sono stati i ricercatori del dipartimento di epidemiologia e biostatistica della Western’s Schulich School of Medicine & Dentistry che, guidati dalla professoressa Kelly Anderson, hanno esaminato la relazione tra sonno, social media e salute mentale specialmente nei giovani. Anderson ha detto al riguardo: “La letteratura ha evidenziato quanto sia complessa questa relazione. Queste cose sono probabilmente bidirezionali; probabilmente fanno tutte parte di un processo più ampio e si alimentano a vicenda. Quindi, se non dormi bene, probabilmente utilizzerai i social media più spesso, il che avrà un impatto la tua salute mentale, che influisce sul tuo sonno e così via.”

I risultati pubblicati in rete, in effetti, lo confermano: l'uso eccessivo dei social media, specialmente negli orari immediatamente precedenti al sonno, è un fattore di rischio sia per la cattiva salute mentale che per la qualità del riposo. I ricercatori hanno poi specificato che l’interazione tra questi fattori necessita ulteriori studi, ma ne esistono altri ancora in supporto.

Lo stesso dipartimento ha infatti scoperto, sempre a proposito di questa correlazione, che gli adolescenti che hanno difficoltà a dormire sono a maggior rischio di sviluppare sintomi di ansia e depressione e che questa relazione è più forte tra le ragazze, specialmente nei casi tra i 12 e i 15 anni.

Il dottore Saverio Stranges, presidente del dipartimento, ha dichiarato: “Quando presenti, questi sintomi possono persistere nella giovane età adulta e avere un impatto negativo sulle relazioni, sulla qualità della vita e sull'occupazione. Questo studio evidenzia il ruolo potenziale delle difficoltà a dormire per la salute mentale degli adolescenti. I nostri risultati sottolineano ulteriormente la necessità di iniziative di salute pubblica per promuovere l'igiene del sonno in questo sottogruppo di popolazione che deve affrontare una transizione di vita critica.” Il consiglio degli esperti è, banalmente, quello di ridurre il tempo trascorso davanti ai monitor e allo smartphone prima di riposare.

Un altro studio condotto a dicembre ha scoperto che, soprattutto nel caso degli adolescenti, mangiare troppo cibo spazzatura comporta allo stesso modo una scarsa qualità del sonno.