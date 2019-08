Usare la Terra come lente per un telescopio eccezionale

Per osservare gli oggetti più distanti nell'universo, abbiamo bisogno di un telescopio più grande. E se non dovessimo costruirne uno, però? Una nuova analisi afferma che potrebbe essere possibile utilizzare l'atmosfera terrestre come una lente gigante per osservare stelle e galassie lontane a basso costo.

L'atmosfera terrestre è solitamente vista come un impedimento all'astronomia. La spessa busta di gas, che ci tiene in vita, oscura anche lo spazio. Ecco perché i telescopi più potenti sono quelli che lanciamo in orbita come Hubble e l'imminente James Webb Space Telescope.



Questi progetti sono costosi e complessi. Il Giant Magellan Telescope costerà circa $ 1 miliardo e il Webb Telescope si sta avvicinando a $ 10 miliardi dopo anni di ritardi.



Il "terrascope" proposto dall'astronomo della Columbia University David Kipping potrebbe essere molto più semplice. L'utilizzo dell'atmosfera terrestre come obiettivo per focalizzare la luce è stato già proposto in passato, ma i nuovi calcoli di Kipping dimostrano quanto potente possa essere un simile impianto.



Mentre la luce proveniente da oggetti distanti attraversa l'atmosfera terrestre, parte di essa attraversa l'atmosfera superiore e si rifrange in una forma a cono. Se posizionassimo un piccolo satellite in orbita attorno alla luna, potremmo usare un piccolo specchio per raccogliere quella luce, essenzialmente ingrandendo oggetti distanti.



Secondo Kipping, un terrascope di 1 metro potrebbe potenzialmente amplificare la luce di 22.500 volte. Molto, molto al di là delle capacità di qualsiasi telescopio producibile con la tecnologia attuale.



Sembra tutto fantastico, ma ci sono alcune potenziali insidie. Per prima cosa, non possiamo puntare il terrascope dove vogliamo. L'obiettivo è la Terra stessa, quindi possiamo solo spiare le cose che si trovano dietro il nostro pianeta. Questa è solo una piccola frazione del cielo. I calcoli di Kipping, poi, utilizzano modelli atmosferici semplificati che non tengono conto di condizioni come le nuvole di alta quota. In oltre, la contaminazione della luce dalla Terra potrebbe anche rendere i segnali del terrascope troppo rumorosi per essere utili.



Kipping concorda sul fatto che c'è ancora molto lavoro da fare, ma è un'idea affascinante.