Usare un vecchio smartphone Android come trackpad per il PC? Si può fare

Abbiamo già trattato più volte su queste pagine il tema del riutilizzo degli smartphone datati. Tuttavia, in questo periodo è emersa sul Web un'idea interessante che potrebbe potenzialmente fare comodo a non poche persone: usare un vecchio dispositivo Android come trackpad per il PC.

A tal proposito, come riportato da SlashGear, una soluzione a cui potreste voler dare un'occhiata, se siete interessati al tutto, è chiamata Unified Remote. Si fa riferimento a un'applicazione scaricabile dal Play Store, che dispone poi anche di un programma per Windows, macOS e distro Linux che consente di effettuare il collegamento al PC via wireless.

Il software per il computer (server) può essere scaricato direttamente dal portale ufficiale di Unified Remote e basta seguire la semplice procedura d'installazione guidata per averlo successivamente a disposizione sul proprio PC di fiducia. Usualmente il server si avvia in automatico quando si accende il computer, dunque non dovreste avere troppi problemi in tal senso. Per il resto, basta generalmente avviare l'app sul proprio dispositivo mobile e il computer verrà rilevato in automatico (meglio che i dispositivi siano sotto la medesima rete Wi-Fi), offrendo l'accesso a funzionalità come quella relativa al trackpad.

Per il resto, rimanendo in tema di smartphone Android datati, potrebbe interessarvi approfondire quanto emerso di recente. Dovete infatti sapere che ultimamente si è fatto riferimento alla possibilità che Android 14 renda più longevi i dispositivi relativamente alla navigazione sul Web. Insomma, al netto del riutilizzo, sembra che si vada sempre più in una direzione legata alla durata nel corso degli anni degli smartphone col sistema operativo del robottino verde.