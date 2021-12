Abbiamo trovato una nuova arma contro i batteri e l'antibiotico-resistenza

Un numero sempre crescente di infezioni batteriche, tra cui polmonite, tubercolosi, gonorrea e salmonellosi, sta sviluppando una pericolosa resistenza agli antibiotici, rendendole più difficili da trattare, con il conseguente incremento dei tassi di mortalità, degenze ospedaliere più lunghe e costi elevati.

Un nuovo studio dell'Università di Exeter, pubblicato su Cell Host Microbe, ha gettato nuova luce su come combinare al meglio antibiotici e terapia fagica, che prevede l'utilizzo di virus, noti come fagi ed innocui per l'uomo, per uccidere i batteri. Tale approccio può essere utilizzato in combinazione con i trattamenti tradizionali per curare le infezioni in modo più efficace riducendo al contempo la possibilità che i batteri sviluppino la preoccupante resistenza agli antibiotici.

I ricercatori hanno condotto esperimenti di laboratorio sullo Pseudomonas aeruginosa, un batterio che causa malattie nei pazienti immunocompromessi e con fibrosi cistica. Hanno esposto il batterio ad otto tipi di antibiotici trovando differenze nei meccanismi con cui sviluppano la resistenza ai fagi, influendo sulla loro pericolosità.

I batteri d'altronde, hanno il proprio sistema di difesa, così come il sistema immunitario umano, costituito da proteine ​​che combattono le infezioni. Il virus che li infetta, viene infatti intercettato ed ucciso, e nel processo il sistema CRISPR dei batteri impara a riconoscerlo ed attaccarlo anche in futuro.

Tuttavia, i batteri hanno anche una seconda opzione di difesa. Possono cambiare la propria superficie cellulare per scongiurare l'infezione, perdendo un fondamentale recettore a cui proprio i fagi normalmente si attaccano. Questa opzione ha però un costo per loro: i batteri diventano infatti meno virulenti, causando così minore patogenicità o addirittura nessuna.

Il prof. Edze Westra, dell'Università di Exeter, ha affermato: "La resistenza agli antibiotici è un importante problema di salute pubblica e dobbiamo intraprendere un'azione rapida e urgente. La terapia dei fagi potrebbe essere una parte importante del kit di strumenti, nel ridurre l'uso di antibiotici o utilizzandoli in combinazione per aumentarne l'efficienza."

Ha poi proseguito: "Abbiamo scoperto che modificando il tipo di antibiotici utilizzati in combinazione con i fagi, possiamo manipolare il modo in cui i batteri evolvono la loro resistenza, aumentando le possibilità che il trattamento sia efficace. Questi effetti dovrebbero essere fortemente considerati durante le terapie di associazione antibiotica, date le loro importanti conseguenze sulla virulenza dei patogeni."

La dott.ssa Tatiana Dimitiru, dell'Università di Exeter, ha inoltre dichiarato: "Questo studio fornisce informazioni fondamentali sui vincoli dei sistemi immunitari CRISPR di fronte ai virus. È stato recentemente scoperto che molti di loro sono associati alle risposte cellulari, che rallentano la crescita dei batteri o la bloccano in caso di infezione da fago. Ipotizziamo quindi che questo possa essere importante per far sì che le cellule inneschino una risposta immunitaria efficace."

Il progresso nel campo della ricerca è in continua evoluzione, e la lotta ai virus anticipando la comparsa di varianti è solo uno degli obbiettivi che concentra gli sforzi dei ricercatori, che continuano comunque a domandarsi come evolvono i virus e cosa permetta il loro sviluppo.