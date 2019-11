Usate Adblock su YouTube? Dal 10 Dicembre rischiate il ban

Dal prossimo Dicembre entreranno in vigore le nuove linee guida di YouTube che prevedono il ban per gli utenti che usano estensioni dei browser per bloccare le pubblicità visualizzate prima della visualizzazione dei video. La modifica al regolamento è stata notificata tramite una notifica mostrata nel player.

Si tratta di una novità controversa, in quanto consente alla piattaforma di condivisione video di bloccare gli account di utenti che usano plugin tipo Adblock per evitare la visualizzazione degli spot promozionali, su cui si sorreggono i content creators. Il ban a quanto pare non sarebbe temporaneo, ma a vita.

Nella nuova regola si legge che "YouTube potrebbe impedire l'accesso se ritiene, a sua esclusiva direzione, che la fornitura del Servizio per te non sia più commercialmente praticabile". Il sito fa riferimento a tutti l'account Google, ma appare improbabile ipotizzare un ban anche per Gmail, Adsense, Adwords e simili.

Il consiglio quindi è di disattivare qualsiasi estensione o app che blocchi gli annunci di YouTube, poichè il sito si è riservato il diritto di effettuare ban a tappeto. Alcune estensioni inoltre permettono anche di impostare eccezioni per i vari siti.

La nuova regola dovrebbe entrare in vigore il 10 Dicembre 2019. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori novità o commenti da parte del sito.