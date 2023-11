Se usate Google Chrome, potreste volerlo aggiornare il prima possibile

Dopo avervi illustrato la possibilità di vedere il consumo di memoria di ogni scheda di Chrome, è già giunta l'ora di tornare a fare riferimento al ben noto browser di Google. Questa volta si fa riferimento al rilascio di un aggiornamento importante, in quanto BigG ha appena reso disponibile un fix non di poco conto lato sicurezza.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, la società di Mountain View è corsa ai ripari per via dell'esistenza di un exploit attivo che può potenzialmente rendere il sistema vulnerabile a furto di dati e codice dannoso. Insomma, capite bene che si fa riferimento a quello che viene descritto come un "aggiornamento critico per la sicurezza".

Potreste dunque voler eseguire l'update il prima possibile, in modo da ottenere il fix relativo alla vulnerabilità zero-day scovata dagli esperti di sicurezza. In un post pubblicato sul portale ufficiale di Google Chrome a fine novembre 2023, si fa riferimento alla vulnerabilità CVE-2023-6345 e al fatto che questa possa essere potenzialmente sfruttata da malintenzionati.

Il fix arriva con la versione 119.0.6045.199/.200 di Google Chrome, quindi quel che potreste voler fare è controllare che il browser sia aggiornato a quest'ultima. Se avete attivato gli update automatici, tutto potrebbe già essere stato sistemato, ma in caso contrario potrebbe interessarvi procedere a un aggiornamento manuale a partire dalla scheda "Informazioni su Chrome", presente nelle impostazioni del browser. Ricordiamo che l'update richiede un riavvio del programma.