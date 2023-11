Usate spesso i mezzi pubblici? Google Maps ha una grossa novità per voi

In passato vi abbiamo spiegato come scaricare le mappe da Google Maps, ma nelle ultime settimane tante nuove funzioni si sono aggiunte al servizio di navigazione di Big G. In particolare, Google Maps ha accolto tre grandi cambiamenti che sicuramente faranno la felicità degli utenti più assidui dei mezzi pubblici.

Insieme ad un redesign dell'UI di Google Maps, passato soprattutto per i colori dell'app e per i font adottati, un grande cambiamento funzionale riguarda la gestione dei mezzi pubblici. Ora, infatti, Google Maps vi mostra in tempo reale i cambiamenti nelle tratte di treni, metropolitane, autobus e tram, ma soprattutto vi spiega quali entrate e quali uscite prendere nelle stazioni. Lo scopo? Semplice: evitare che prendiate un'uscita sbagliata e vi troviate su un mezzo diverso da quello su cui dovete salire.

La funzione fa parte di una più ampia revisione degli algoritmi dedicati ai mezzi pubblici di Google Maps, che ora si focalizzeranno su una serie più ampia di variabili per fornire percorsi più attendibili, basandosi per esempio sugli orari stimati di partenza e di arrivo, sul numero di cambi richiesti, sui costi e sulla durata complessiva dei viaggi.

Inoltre, le funzioni collaborative di Google Maps si espanderanno molto presto sia su Android che su iOS: già da tempo è possibile segnalare gli errori di Google Maps, ma dal prossimo aggiornamento verrà anche data agli utenti la possibilità di creare gruppi di suggerimenti e consigli per le visite e per le gite. Gli utenti potranno cioè creare delle chat di gruppo in cui condividere con i compagni di viaggio gli itinerari per le vacanze, i consigli sulle attrazioni da visitare, le attività da svolgere e via dicendo.

Infine, accanto alle recensioni arriverà la possibilità di reagire alle location di Google Maps. Le reazioni non saranno rese pubbliche, ma potranno essere utilizzate per permettere agli utenti di costruirsi un log dei posti in cui sono stati di recente e delle emozioni che essi hanno suscitato. Le reaction potranno essere effettuate con qualsiasi emoji di sistema, ma anche con le emoji generate dall'IA di Emoji Kitchen.