Va usato un antivirus su Android? Ecco alcuni buoni motivi per farlo

Ormai a ritmi più o meno regolari capita di leggere notizie su app Android da disinstallare subito, nonostante la loro presenza sul Play Store. Cogliamo, quindi, l'occasione per parlare di antivirus e della loro utilità anche su smartphone: servono veramente?

Come già accennato, su Android capita molto spesso di avere a che fare con allarmi malware anche da Play Store. Questo potrebbe accadere più frequentemente rispetto ad iOS e quindi a dispositivi come iPad e iPhone proprio per la natura del sistema operativo, nonostante una prima linea di sicurezza piuttosto valida offerta dall'OS di Google.

Come spiegano i ragazzi di Slashgear, la natura open source di Android lo rende particolarmente vulnerabile proprio per via della maggiore facilità nello sviluppo di sistemi malevoli. Inoltre, sempre per via della sua filosofia, il robottino verde consente di installare applicazioni anche store di terze parti, come l'ottimo App Gallery di Huawei ma non solo. Molte fonti, infatti, non sono affatto sicure e verificate e tante volte è anche possibile reperire direttamente i file di installazione in formato APK in rete, da scaricare e installare in autonomia.

Scaricare APK, installare app da fonti non verificate, cliccare su pubblicità ingannevoli: sono davvero tantissime le pratiche che possono portare a una breccia nel vostro smartphone, che solitamente contiene informazioni preziose e personali.

Per proteggersi, ci sono sicuramente ottime alternative, a partire da AVG e Kaspersky, che offrono una linea di difesa in tempo reale contro le minacce, oltre alla classica scansione del dispositivo.