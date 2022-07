Ma qualcuno ha mai usato la minuscola tasca dei jeans? Ecco a cosa serviva!

Hai mai notato che, poco sopra le tasche frontali dei tuoi jeans, emergono questi piccoli e simpatici taschini. Ma servono a qualcosa o sono un ulteriore elemento decorativo? Beh, una cosa è certa: oggi sembrano essere davvero inutili. Tuttavia, nei tempi antichi avevano lo scopo di contenere un orologio da taschino.

L'ubiquità delle tasche può essere fatta risalire al design noto come "waist overalls" (traducibile come “tuta in vita”), il nome originale dei blue jeans realizzati da Levi Strauss & Co. Appaiono per la prima volta nel brevetto che Strauss e J.W. Davis avevano progettato per garantire una maggiore efficienza delle tasche, progetto noto come "Improvement in Fastening Pocket Openings", nel lontano 20 maggio 1873, e furono utilizzati per la prima volta nel 1890 con i jeans "Lot 501”.

"Il taschino dell'orologio era una caratteristica della nostra prima ‘waist overalls’", ha detto a INSIDER Tracey Panek, la storica interna di Levi Strauss & Co. "Il più antico paio di ‘waist overalls’ negli archivi Levi Strauss & Co. [dal 1879] include il taschino dell'orologio".

Poiché la piccola tasca era pensata per contenere gli orologi da taschino, è difficile trovare la suddetta sui pantaloni eleganti, paradossalmente. Le giacche da abito hanno già orologi da taschino, il che rende superfluo uno sui pantaloni. Lo stesso Levi Strauss, ad esempio, teneva un orologio da taschino nel panciotto del suo tailleur, secondo Panek.

I pantaloni con il taschino sono chiamati "pantaloni a cinque tasche".

"Le nostre tute del XIX secolo avevano una singola tasca posteriore sul lato destro dei pantaloni sotto la toppa in pelle", ha detto Panek. "Era rivettato nei due angoli superiori e includeva il nostro riconoscibile design ad arco, chiamato ‘Arcuate’, cucito con una macchina da cucire ad ago singolo".

Praticamente nessuno oggi porta in giro un orologio da taschino. Le persone tendono a controllare l'ora sui loro telefoni o orologi da polso. Panek ha detto a INSIDER che le piccole tasche dei jeans Levi's oggi sono conservate per mantenere l'integrità del design originale.

"Il taschino dell'orologio era un elemento originale dei nostri blue jeans, come i rivetti sulle nostre tasche, la chiusura con bottoni, le cuciture delle tasche posteriori ad arco e la toppa in pelle", ha detto Panek. "Per preservare l'integrità del primo design, Levi Strauss & Co. mantiene il taschino dell'orologio".

Insomma, è ironico come prima si creassero jeans per orologi da taschino, mentre oggi se ne creano per ospitare il Samsung Galaxy Fold 3.