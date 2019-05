Usavano le email per svuotare i conti correnti: indagini in 6 paesi

E' stata già soprannominata la cyber-gang dei conti correnti per il suo modus operandi. Secondo quanto riferito da vari quotidiani, un gruppo di truffatori ha messo insieme un bottino di circa cento milioni di Dollari dopo aver svuotato 40mila conti correnti.

Il tutto avveniva tramite un malware mascherato in una mail che era in grado di intercettare i dati bancari (anche di imprese ed istituzioni). L'organizzazione criminale è stata smantellata tramite un'operazione di polizia che ha visto protagoniste anche l'Europol e l'FBI in paesi come Stati Uniti, Bulgaria, Germania, Georgia, Moldavia ed Ucraina, dove sono ancora in corso delle indagini, che hanno portato all'identificazione di cinque persone di nazionalità russa, un bulgaro ed un moldavo che però sono ancora in fuga. La Polizia Americana inoltre ha anche arrestato altri hacker a Pittsburgh.

L'attacco è stato indirizzato anche a professionisti, tra cui uno studio legale di Washington, ma anche una chiesa in Texas, una società che produce mobili ed un casinò del Mississippi.

Il malware usato dai criminali era Goznym, che è stato frutto della combinazione e perfezionamento dei virus Nymain e Goz.

Non è la prima volta che pubblichiamo notizie di questo tipo: lo scorso anno un malware aveva rubato le credenziali bancarie anche in Italia.