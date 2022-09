USB 4 versione 2 ufficiale con velocità raddoppiata: potrebbe farne uso iPhone 15

È ormai passato parecchio tempo da quando è stato presentato lo standard USB 4. Adesso è dunque arrivato il momento di effettuare un ulteriore salto in avanti, che tra l'altro non è di poco conto. Infatti, USB 4 versione 2 promette una velocità raddoppiata.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, nonché come si può leggere in un comunicato stampa diffuso tramite Business Wire, l'USB Promoter Group ha infatti spiegato che le velocità dell'USB 4 versione 2 potranno arrivare fino a 80 Gbps. In parole povere, si fa riferimento al doppio rispetto a quanto visto in termini di ampiezza di banda con lo standard USB 4, dato che in quel caso si arrivava a 40 Gbps.

Tra l'altro, il nuovo standard, che chiaramente utilizzerà un connettore USB Type-C, potrà migliorare anche l'ampiezza di banda dei "vecchi" cavi. Sì, avete capito bene: Joe Balich, portavoce dell'USB-IF, ha confermato che un cavo USB 4 che è stato "certificato" per raggiungere 40 Gbps in futuro potrebbe arrivare a 80 Gbps. Insomma, ci sono miglioramenti non di poco conto, anche se per il momento non è stato spiegato nel dettaglio come sia stato raggiunto questo risultato.

Va detto che il tutto è ancora in una fase iniziale, dunque ci vorrà del tempo affinché si possa effettivamente "mettere mano" sullo standard. Nonostante questo, alcune fonti fanno già riferimento a una possibile adozione dell'USB 4 versione 2 da parte di Apple con la serie iPhone 15. Insomma, si guarda al futuro.