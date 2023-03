Con l'USB-C arriva su iPhone 15 la ricarica più veloce: ma ci saranno delle limitazioni

Mentre sembra sempre più probabile la rimozione dei pulsanti fisici da iPhone 15, il popolare leaker Ming-Chi Kuo si è soffermato sull’introduzione dell’ingresso USB-C che ormai viene dato per certo.

A quanto pare, la transizione dal Lightning all’USB-C permetterà ad Apple di offrire velocità di ricarica ancora più elevate su iPhone 15, ma ciò avverrà solo con i cavi certificati.

Secondo Kuo, Apple ottimizzerà le prestazioni della ricarica rapida con l’USB-C sui modelli di iPhone 15. Attualmente iPhone 14 supporta fino a 20W di ricarica massima, mentre i modelli Pro a 27W, e non è chiaro dove si spingeranno i nuovi smartphone. Ciò ovviamente richiede caricatori ad hoc, con cavo Lightning-USB C e alimentatore in grado di supportare tale wattaggio.

Anche con iPhone 15 la situazione sarà simile e gli utenti avranno la necessità di comprare un alimentatore da muro a parte per poter ricaricare i loro smartphone ancora più velocemente. Nella confezione invece potrebbe trovare spazio il cavo USB-C to USB-C.

Per quanto concerne gli accessori di terze parti, invece, la ricarica veloce (di cui non sappiamo molto) sarà abilitata solo con i cavi che hanno ricevuto la certificazione MFi USB-C di cui aveva parlato anche un altro leaker in passato. I cavi che ne saranno sprovvisti avranno velocità di ricarica limitata.