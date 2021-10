USB-C, basta confusione: ecco i loghi che vi aiuteranno a scegliere il cavo giusto

L'USB Implementers Forum, il consorzio internazionale che detiene lo standard USB, ha annunciato l'introduzione di una serie di loghi che le aziende potranno usare su cavi e caricatori USB-C, che consentiranno agli utenti di identificare rapidamente le specifiche.

Come si legge nell'annuncio dell'USB-IF, le aziende che porteranno sul mercato i dispositivi certificati saranno obbligate ad utilizzare i loghi che mostriamo nella tabella presente in calce. Di conseguenza, se non troverete i marchi, significa che il cavo o caricatore non ha passato la certificazione del consorzio e non ne rispetta le specifiche previste.

Attraverso i marchi sarà possibile identificare e capire rapidamente la potenza massima che è in grado di gestire un determinato cavo o un caricatore, oltre che la velocità di trasferimento dati supportata.

Nella tabella sono presenti vari loghi che però possono anche essere combinati per indicare entrambe le specifiche: l'esempio è di un caricatore USB-C da 240W ed in grado di gestire fino a 40Gbps di trasmissione dati.

The Verge osserva però che questo nuovo approccio potrebbe aumentare ulteriormente la confusione tra gli utenti e cita l'esempio del Thunderbolt 4, che ha un solo tipo di cavo.

Soprattutto in Europa è bene prendere familiarità con lo standard visto che la Commissione Europea ha proposto il caricatore unico USB-C, che ha scatenato le proteste di Apple in quanto sarà costretta ad abbandonare il Lightning.