USB-IF lancia un nuovo protocollo di autenticazione per USB-C

La USB di tipo C è di fatto diventato il nuovo standard per i caricatori ed i dispositivi USB, se ciò da un lato ha portato ad una maggiore accessibilità e facilità di utilizzo, dall’altro ha aumentato il ventaglio dei possibili rischi, dai malaware al furto di dati.

Adesso l’ USB Implementers Forum (USB-IF) ha lanciato l’USB Type-C Authentication Program che dovrebbe ridurre queste eventualità.

Il programma in questione dovrebbe fornire delle linee guida per l’autenticazione crittografica dei device e dei caricatori. Questo upgrade allo standard USB di tipo C permetterà, infatti, all’host di autenticare qualunque dispositivo o caricatore ad esso connesso.

Immaginate di essere in un luogo pubblico che fornisca uno stand di carica usb, il caricatore in questione potrebbe non essere conforme con le specifiche del vostro smartphone oppure potrebbe essere addirittura stato manomesso, con il Type-C Authentication, lo smartphone rifiuterà la connessione, non riconoscendo la certificazione del dispositivo collegato.

Il singolo produttore manterrà comunque il controllo sui parametri del sistema, potendo, quindi implementarlo o modificarlo.

Questo aggiornamento è solo opzionale, non essendovi, per ora, alcun obbligo di implementazione per i produttori, ma non abbiamo dubbi che rappresenti un importante tassello per la sicurezza dei nostri dispositivi.