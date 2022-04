Niente USB-C per iPhone 14 Pro: Apple conferma il Lightning, che sarà più veloce

A poche ore dalla pubblicazione delle ultime indiscrezioni sulla fotocamera frontale di iPhone 14, il sito web iDropNews torna alla carica per fare il punto sul comparto delle porte che andrà a comporre la scheda tecnica del nuovo iPhone 14 Pro.

A quanto pare, contrariamente a quanto ipotizzato da molti, Apple non dovrebbe passare all’USB-C, ma a quanto pare continuerà ad utilizzare lo standard Lightning che ormai ha debuttato dieci anni fa e che continuerà ad essere presente sui suoi smartphone, dopo che è stato praticamente eliminato da iPad.

Nel rapporto, tuttavia, si parla di alcuni importanti miglioramenti per l’ingresso Lightning su iPhone 14 Pro. Dovrebbe infatti debuttare la nuova generazione della porta, che garantirà prestazioni più elevate rispetto a quella attuale. Attualmente, infatti, il connettore Lightning trasferisce i dati a velocità pari a quella dell’USB 2.0, ma gli ingegneri Apple sono al lavoro per incrementare tale aspetto e rendere lo standard pari ai connettori USB 3.0. In questo modo, si andrebbe ad ovviare ad uno dei problemi più spinosi tra quelli segnalati dai creativi che utilizzano la funzione video ProRes di iPhone 13, che registra video a qualità elevata ma molto pesanti che tramite cavo impiegano ore ed ore per essere trasferiti su PC.

La “nuova generazione” dell’ingresso Lightning dovrebbe essere presente solo su iPhone 14 Pro e Pro Max, che si configureranno a tutti gli effetti come i modelli ultratop della linea.