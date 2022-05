L'USB-C mette il turbo: arrivano sul mercato i primi cavi da 240W, ma attenzione

A poco più di un anno dall’annuncio delle nuove specifiche dell’USB-C, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che come ampiamente noto garantiscono una potenza massima di 240W, iniziano ad affollare il mercato i primi cavi in grado di soddisfare a pieno le specifiche.

Il produttore olandese Club3D, come spiegato da Tom’s Hardware, ha annunciato l’arrivo dei nuovi modelli di cavi che portano i numeri identificativi CAC-1573, CAC-1575 e CAC-1576. Particolarmente interessante è quest’ultimo che, come si può vedere direttamente dalla diapositiva presente in calce, può trasportare segnali audio-video in formato 8K a 60Hz.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo che potrebbe scatenare questa notizia, è bene tenere i piedi a terra in quanto Club3D non li vende sul proprio sito web e, soprattutto, non sono disponibili caricatori e gadget in grado di supportare la tecnologia. Probabilmente quindi bisognerà attendere ancora qualche mese prima di poterci mettere su le mani.

Questa novità si aggiunge all’annuncio dello scorso Ottobre 2021 in cui l’USB Implementers Forum ha svelato i nuovi loghi che permetteranno di identificare facilmente quelli di nuova generazione, tra cui appunto questi ultimi. Nessuna informazione sui prezzi italiani di questi nuovi cavi targati Club3D: ovviamente vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni.