USB-C, ecco le nuove specifiche: potrà caricare ed alimentare dispositivi fino a 240W

L'USB Implementers Forum (USB-IF) ha appena annunciato le nuove specifiche per lo standard USB-C, per cui è previsto un raddoppiamento della quantità di energia che può inviare attraverso i cavi dedicati. Nel comunicato infatti si legge che potrà alimentare e caricare dispositivi fino a 240W.

Ciò vuol dire che sarà possibile utilizzare lo stesso tipo di cavo USB-C che si usa su laptop, smartphone e tablet anche per caricare i laptop da gaming più prestanti.

Fino ad ora, i cavi USB-C supportavano la Power Delivery fino a 100W. Ne comunicato stampa però viene evidenziato che per godere a pieno dei 240W sarà necessario disporre di nuovi caricabatterie e cavi USB-C con supporto all'Extended Power Rance (EPR in breve).

"Tutti i cavi EPR devono essere visibilmente identificati con elementi di identificazione" si legge nei requisiti diffusi dall'USB-IF in merito alla nuova specifica. Ogni cavo dovrà supportare fino a 50V e 5A per poter godere a pieno dell'EPR.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, proveniente dal comunicato stampa integrale dell'USB-IF, non è escluso che i produttori di caricabatterie siano costretti a modificare il design dei caricatori per mettere tra le mani degli utenti la nuova funzionalità.

Si tratta senza dubbio di una novità molto interessante, destinata a modificare radicalmente il modo di utilizzare i dispositivi USB-C.