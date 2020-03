L'uscita in Italia dello smartphone OPPO Find X2 Pro è stata rinviata

L'uscita in Italia dello smartphone OPPO Find X2 è stata rinviata per via dell'attuale situazione legata al Coronavirus. La società ha spiegato tutto con un messaggio rivolto agli interessati.

In particolare, collegandosi al sito ufficiale di OPPO, il portale che avevamo elencato nel nostro articolo di presentazione e che permette di registrarsi per ottenere maggiori informazioni, compare la scritta: "L'uscita nel mercato italiano del nuovo Find X2 Pro, inizialmente prevista per l'8 maggio, è stata rimandata. Un rinvio necessario a causa dell'emergenza COVID-19 che sta colpendo tutto il mondo. La nuova data verrà comunicata nel corso delle prossime settimane".

Insomma, l'atteso smartphone dell'azienda cinese, che è stato presentato il 7 marzo 2020 e sarebbe dovuto uscire due mesi dopo alla data di annuncio, arriverà ancora più avanti nel corso dell'anno. D'altronde, l'emergenza attuale è seria anche per i produttori e probabilmente da qui a fine 2020 sentiremo più volte la parola "rinvio". Insomma, i prossimi mesi non saranno esattamente rosei per le aziende del settore, nonostante gli annunci non si stiano fermando e i produttori stiano facendo di tutto per far arrivare il prima possibile i prodotti sul mercato.

Nel frattempo, se siete interessati allo smartphone coinvolto, vi invitiamo a consultare i nostri approfondimenti legati alla ColorOS 7.1 e allo schermo a 120 Hz del dispositivo.