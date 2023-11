Usi lo smartphone in bagno? Stai mettendo a rischio la tua salute

Lo smartphone è ormai indispensabile alle nostre vite, ma, anche quando non è propriamente necessario, questo diventa fonte di intrattenimento e svago per sessioni infinite in bagno o a letto, limitando il nostro sonno e impedendo le urgenze altrui.

Probabilmente, la maggior parte delle persone che ha un dispositivo mobile è dipendente dal suo cellulare, ma ciò che più preoccupa riguardo questo rapporto morboso sono le conseguenze. Si pensi agli incidenti causati dalla distrazione alla guida, agli effetti dell’esposizione alle radiofrequenze oppure al rischio di infezione microbica al quale siamo soggetti quotidianamente. Quest’ultima è frequentemente sottovalutata, eppure è un dato reale e allarmante.

Chi di noi non usa il telefono in bagno? Da alcuni sondaggi e ricerche consegue che i nostri telefoni cellulari sono spesso più sporchi dei sedili del water. Ragioniamo su tutte le volte che i bambini giocano coi cellulari dei propri genitori; oppure quando pranziamo e il cellulare è sulla tavola, accanto al nostro piatto… Siamo pendolari e incuranti del fatto che una volta tornati a casa il telefono andrebbe pulito dal ricettacolo di germi a cui l’abbiamo esposto.

È davvero poco probabile che tra i vari step di cui è costituita una frenetica routine ci si ricordi di lavare le mani prima o dopo l’utilizzo del cellulare. Tuttavia, prendere coscienza della quantità di batteri di cui sono portatori, renderebbe più scrupolosa la loro igiene.

Non è esagerato dire che le mani sono una fra le vie principali per la trasmissione di infezioni. Lo stesso vale per i telefoni, contaminati da numerosi tipi di batteri potenzialmente patogeni. Tra questi l’Escherichia coli, lo Stafilococco, gli Attinobatteri, il Citrobacter e l’Enterococco.

Tutti, nessuno escluso, possono provocare seri danni agli esseri umani: da infezioni dermatologiche, a tubercolosi, difterite, meningite. Per giunta molti di questi batteri sono resistenti agli antibiotici e l’impossibilità di curarli con farmaci convenzionali li rende ulteriormente pericolosi.

Tante volte una pulizia superficiale del telefono non basta. I telefoni hanno delle componenti in plastica che possono ospitare virus in grado di sopravvivere fino a una settimana.

Proprio per tali emergenze virali alcuni Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie dispongono di linee guida per la pulizia dei telefoni cellulari, intimoriti soprattutto dalla diffusione di microbi infettivi negli ospedali, nelle strutture sanitarie, nonché nelle scuole.

Dunque, la sanificazione del telefono deve essere un processo regolare. La Federal Communications Commission (FCC) raccomanda una pulizia quotidiana sia del cellulare che di altri dispositivi, con salviette o spray a base di alcol.

Evitare di spruzzare i disinfettanti direttamente sul telefono. Astenersi dall’uso di candeggina o detergenti abrasivi. Lavare accuratamente le mani una volta ultimata la disinfezione.

È importante pensare a come maneggiamo il telefono per evitare che esso venga colonizzato dai germi. Sarebbe utile tenerlo in tasca o in borsa quando non siamo a casa e toccarlo, dunque, solo con le mani pulite o disinfettate.

È plausibile utilizzare il cellulare in maniera spensierata e meccanica, ma usarlo senza preoccuparsi di beccare malattie è ulteriormente gratificante per il nostro benessere!