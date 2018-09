Uso dei dati dei venditori di terze parti, l'Antitrust Europeo punta i fari contro Amazon

Il commissario per l'Antitrust Europeo, Margrethe Vestager, ha annunciato che l'Unione Europea ha formalmente iniziato un'indagine su Amazon ed in particolare su come il negozio utilizza i dati raccolti dai venditori di terze parti.

Amazon infatti raccoglie apertamente i dati dai propri venditori ed è legalmente autorizzata ad utilizzare tali informazioni per migliorare il proprio servizio. La questione sollevata dalle autorità di regolamentazione dell'Unione Europea, tuttavia, riguarda la posizione assunta dal gigante di Jeff Bezos nei confronti dei negozi di terze parti ospitati sul sito.

L'indagine dovrà capire se Amazon, utilizzando i dati ed analizzando le vendite, stia assumendo una posizione di vantaggio nel tentativo di incrementare i propri profitti.

Il commissario per la concorrenza ha sottolineato che ad oggi ancora non è stato aperto alcun caso formale, e l'inchiesta si trova "nelle fasi embrionali" in quanto cominciata da pochissimi giorni.

"Stiamo raccogliendo informazioni sulla questione ed abbiamo inviato un numero piuttosto elevato di questionari, al fine di comprendere appieno il problema" ha affermato la Vestager, la quale parlando con i giornalisti ha anche precisato che la questione ruota attorno alle principali piattaforme che ospitano sui loro siti venditori di terze parti che di fatto fanno concorrenza.

"Tu, in quanto Amazon, ottieni i dati dai piccoli commercianti che ospiti, il che può essere del tutto legittimo perchè ti possono permettere di migliorare il servizio offerto. Ma li usi per fare i tuoi calcoli per capire come sta andando il mercato, cosa vogliono le persone, che tipo di offerte preferiscono ricevere, e cosa li spinge ad effettuare gli acquisti?" è la domanda a cui dovrà dare risposta l'indagine.

La Vestager è stata più volte etichettata come la nemica numero uno della Silicon Valley, soprattutto dopo la multa da 7,7 miliardi di Dollari comminata a Google.