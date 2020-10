L'uso di queste liane-ponte potrebbe aver salvato questa specie dall'estinzione

Grazie a dei ponti sospesi che collegano zone separate di foresta, questa rara specie di primati può spostarsi facilmente tra le varie zone e correre molti meno rischi e ciò aiuta salvarli dall’estinzione.

Il gibbone di Hainan (Nomascus hainanus) è un primate che vive sull’isola dalla quale prende il nome, l’isola di di Hainan, in Cina. Questa specie è prevalentemente frugivora, nutrendosi dei frutti che trova all’interno della foresta. Purtroppo è un raro primato e solo poche decine di individui vivono all’interno della foresta che è stata trasformata in un’area protetta. A minacciare questa specie dall’estinzione ci sono i soliti problemi: la perdita dell’habitat a causa delle attività umane e la caccia. In particolare, uno dei maggiori problemi che questa specie deve fronteggiare è la frammentazione della foresta. A causa di essa, infatti, per spostarsi da una zona all’altra questi primati devono scendere a terra dove sono delle facili prede.

Chi invece decide di non spostarsi si ritrova in un habitat molto piccolo e deve combattere la scarsità di cibo ed ha meno possibilità di riprodursi. Ed ecco quindi che per aiutare questa specie a fronteggiare questo pericolo sono stati creati dei ponti sospesi. Questi ponti non sono altro che delle liane sospese che collegano due segmenti di foresta vicini. Grazie a questi ponti di corda, montati nel 2015, i primati possono muoversi da una zona all’altra senza dover scendere dagli alberi e ridurre così il rischio di essere predati.

La ricerca è stata pubblicata su Scientific Reports e, grazie ad una serie di telecamere e macchine fotografiche montate nelle immediate vicinanze di questi ponti, è stato possibile documentare l’uso di questo ingegnoso sistema da parte dei primati. Ecco quindi che vi sono 208 foto e 53 video che ritraggono questi animali intenti a spostarsi da una zona all’altra utilizzando queste corde sospese. Ma gli scienziati non si sono fermati qui ed hanno reso partecipe anche la popolazione locale, sensibilizzandola al problema e insegnando nelle scuole della zona il rispetto per questi animali.

Credit immagine: Kadoorie Farm and Botanic Garden