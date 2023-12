Quale uso fanno le persone del proprio Mac? La suddivisione da business a personale

La scorsa settimana è stato pubblicato un interessante rapporto del CIRP in merito all’utilizzo che fanno gli utenti Mac dei loro PC basati su macOS. In particolare, è emerso che i MacBook continuano a costituire la maggioranza dei Mac attivi a livello mondiale, probabilmente anche per la loro natura portatile .

L’indagine ha rilevato che l’85% di coloro che utilizzano il proprio Mac per l’istruzione aveva un MacBook Air o un MacBook Pro, contro il 15% degli iMac o Mac Pro. La percentuale di coloro che lo utilizzano per scopi personali è del 20% su desktop (11% gli iMac e 9% i Mac Pro), con poco più dell’80% degli utenti che posseggono un laptop della gamma MacBook.

L’utilizzo business, come prevedibile, si piazza in mezzo tra l’istruzione e l’uso personale: l’83% degli intervistati afferma che di possedere un MacBook Pro ed il 17% un Mac desktop, di cui il 7% iMac ed il 10% Mac Pro.

Mancano in classifica Mac Mini ed i Mac Studio, probabilmente perchè la percentuale di utenti è talmente bassa che CIRP ha preferito non rappresentarli nel sondaggio. Come rivelato da un precedente sondaggio, il Mac Mini occupava una quota minima sul 3% dei Mac, mentre Mac Studio era fermo all’1%.

Secondo le ultime indiscrezioni, i MacBook Air con M3 potrebbero arrivare a Marzo 2024.