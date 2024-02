L'uso di questo assurdo escamotage permetterebbe di risparmiare sui pesticidi

Ogni anno i grossi coltivatori spendono migliaia e migliaia di euro per comprare grandi dosi d'insetticidi, con cui combattere l'invasione dei parassiti, ma un nuovo studio giapponese dimostra quanto spesso questi prodotti non siano indispensabili.

Alcuni giapponesi di Tokyo hanno sperimentato l'uso di alcune particolari reti da protezione, di coloro rosso e talmente leggere che possono essere utilizzate letteralmente sopra le piantine di diversi ortaggi, senza rischiare di romperle.

È dai tempi dell'invenzione dell'agricoltura (che secondo alcuni dati sembrerebbe essere nata a seguito di un evento cosmico molto particolare) che gli umani cercano di allontanare gli insetti dal loro raccolto e i vantaggi offerti da queste reti sono diverse: sono elastiche, economiche, impediscono agli uccelli di arrivare a contatto con la verdura e i vari ortaggi, sono leggeri, ma soprattutto allontanano gli insetti, meglio degli stessi pesticidi usualmente utilizzati dagli agricoltori giapponesi per produrre i porri e le cipolle.

Sia nei test di laboratorio che sul campo, queste reti rosse si sono rivelate molto efficaci nel scoraggiare gli insetti anche nell'aggredire con le loro punture gli agricoltori, visto che questo colore induce gli animali ad allontanarsi dalle aree di produzione, consentendo ai raccolti di richiedere il 25-50% in meno di insetticida. Per questa ragione, come affermano gli scienziati in un loro comunicato stampa, "cambiare le reti agricole da nere o bianche a rosse potrebbe aiutare a ridurre l'impatto negativo che l'agricoltura può avere sull’ambiente, sostenendo al contempo pratiche agricole più sostenibili ed efficaci". Come hanno fatto tuttavia gli scienziati ad assicurarsi che gli insetti non entrassero dentro i fori e le maglie delle reti?

Il team si è concentrato principalmente su un parassita abbastanza noto in Giappone, il tripide della cipolla (Thrips tabaci). Esso è uno degli insetti più dannosi e resistente agli insetticidi del mondo e causa milioni di danni in tutta l'Asia, mangiando diversi ortaggi e diffondendo virus dannosi. Solitamente, quando questo insetto è presente si lascia accompagnare da diversi altri parassiti, che al posto suo mangiano le foglie o altre parti della pianta. Bloccare lui equivaleva quindi trovare un metodo che fosse funzionale per diversi altri generi d'insetti.

I ricercatori hanno testato tre combinazioni di colori delle reti rosse (rosso-bianco, rosso-nero e rosso-rosso) con tre dimensioni di maglia (2 millimetri, 1 mm e 0,8 mm). In generale, tutte le reti che includevano fibre rosse hanno ottenuto risultati significativamente migliori nell'allontanare i parassiti, richiedendo un minor quantitativo di insetticidi (in alcuni casi non c'è ne stato neppure di bisogno).

Gli scienziati hanno alla fine dimostrato che è proprio il colore rosso acceso usato su queste reti a disturbare gli insetti, adattatisi come il tripide a rispondere a determinati stimoli visivi. Quindi le dimensioni delle maglie non risultano così importanti ed è possibile produrre delle reti che garantiscano una maggiore traspirabilità alle piante.

“Queste nuove reti rosse sono più costose dei pesticidi, ma sono economiche perché possono essere utilizzate per anni” ha affermato uno dei principali ideatori di questa basilare tecnologia, Masami Shimoda dell'Università di Tokyo “Il mio sogno è che in futuro potremo realizzare reti rosse che non sembrino rosse, almeno non all'occhio umano, ma avrebbero lo stesso effetto sui parassiti. Si spera che ciò riduca i costi di produzione e che si possano trovare modi per aumentare la durabilità”.

Gli scienziati inoltre ricordano che alcune piante sono capaci di difendersi dai parassiti autonomamente, come succede nei pomodori o in molte solanacee. Questi metodi naturali tuttavia non sono più in grado di rispondere efficacemente nei confronti dell'aumento esponenziale che hanno avuto i parassiti con l'invenzione dell'agricoltura intensiva e per questa ragione la ricerca sta cercando di trovare soluzioni sempre più ecocompatibili con la missione di produrre maggior cibo per un'umanità in costante crescita.