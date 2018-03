USS Colorado: il periscopio sottomarino controllato con un joypad per l'Xbox 360

Donald Trump di recente ha espresso le proprie preoccupazioni per la possibile influenza dei videogiochi sulle menti dei ragazzi. La, evidentemente non la pensa allo stesso modo ed ha utilizzato i videogames in maniera "diversa".

Durante il fine settimana, è stato commissionato il nuovo USS Colorado SSN 788, che non solo diventerà il nuovo sottomarino di attacco rapido più potente del paese, ma è destinato a passare alla storia per le numerose tecnologie ed innovazioni che include al suo interno.

Parte di questa nuova strategia d'innovazione passa attraverso l'uso di nuovi metodi di controllo dei nuovi periscopi Photonics Mas, che potranno essere girati utilizzando un controller dell'Xbox 360.

Ovviamente l'intero sottomarino non sarà controllato da un controller o joypad da gioco, tanto meno i suoi sistemi critici. I controller della console Microsoft sono stati montati solo per far funzionare i due nuovi periscopi, che sono caratterizzati dalla presenza di alcune fotocamere digitali e sostituiscono quelli tradizionali presenti sui modelli precedenti. A livello tecnico, infatti, è anche presente una fotocamera digitale ad infrarossi, oltre che una visibile.

Il controllo dei periscopi negli ultimi tempi è diventato estremamente difficile, ed è largamente diverso rispetto a quello mostrato nei film di guerra e di spionaggio. A tal proposito la Marina ha condotto delle ricerche e sondaggi sul miglior dispositivo per il controllo possibile. Alla luce dei risultati, i progettisti hanno scelto il contoller dell'Xbox in quanto non solo era familiare a molti, ma anche economico.

Molti dei marinai che vivranno all'interno dell'USS Colorado, infatti, probabilmente saranno cresciuti con le console di gioco, ecco perchè il controller dell'Xbox suonerà estremamente familiare rispetto a quelli di terze parti. Inoltre, a livello progettuale la Marina può utilizzare il joypad dell'Xbox 360 apportando delle modifiche minime o addirittura nulla.