Utah, abbiamo un problema: i turisti stanno distruggendo le impronte dei dinosauri

C'è un grosso problema nel Red Fleet State Park dello Utah, nei pressi di Salt Lake City. I visitatori e turisti, infatti, involontariamente stanno continuando a distruggere le tracce dei dinosauri, che sono delle testimonianze preziosissime per scienziati.

Le tracce in questione sono impresse nella pietra arenaria, ma molte di queste (si dice almeno dieci) sarebbero scomparse in sei mesi a causa delle azioni dei visitatori. Secondo alcuni, parte delle impronte potrebbero essere sparite per sempre.

I funzionari dello Utah Division of State Parks sostengono che alcune tracce dei dinosauri non sono facilmente identificabili, il che vuol dire che i visitatori le scambiano per rocce ordinarie, rompendole e gettando dei frammenti nel lago vicino, dove non è possibile recuperarle in quanto l'arenaria spesso si frantuma o dissolve.

Le stampe hanno circa 200 milioni di anni e sono state create da dinosauri che vagavano nel nord dello Utah. Centinaia di tracce possono essere trovate all'interno del Red Fleet State Park, ed alcune sono anche presenti vicino ad un sentiero dove i visitatori possono vederle da vicino. Si tratta di attrazioni molto importanti per i turisti, gli stessi che ora stanno contribuendo alla loro totale scomparsa.

Secondo quanto affermato da alcuni funzionari ad un giornale locale, i parchi potrebbero decidere di assumere gruppi di sommozzatori per cercare nel lago le orme che sono state lanciate dai turisti, ma al momento ancora non c'è alcuna conferma a riguardo. Le amministrazioni locali nel frattempo hanno predisposto dei cartelli in cui i turisti vengono invitati a non gettare i frammenti nel lago ed a non toccare completamente le rocce.

Almeno teoricamente, tutti coloro che danneggiano queste impronte possono essere accusati dalla legge, ma al momento non sono stati presi provvedimenti.