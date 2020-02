Trovato nello Utah un gigantesco osso di Brachiosauro lungo ben 2 metri

L'osso (lungo due metri) di uno dei più grandi dinosauri ad aver calpestato la superficie della Terra è stato recentemente trovato nello Utah. Il fossile era talmente grande e pesante che i ricercatori hanno dovuto muoverlo mediante l'ausilio dei cavalli.

"Per me è davvero emozionante perché l'ultima volta che qualcuno ha trovato un omero di un Brachiosauro è stato circa 60 anni fa", afferma il paleontologo John Foster, del Museo di storia naturale dello Utah. I ricercatori hanno scoperto l'osso nella Formazione Morrison, una sequenza distinta di rocce sedimentarie risalenti al Giurassico che si trova negli Stati Uniti occidentali.

Le ossa del braccio superiore di questo tipo di dinosauro sono state trovate solo due volte prima, nel 1900 e poi nel 1955. "Nonostante la sua popolarità pubblica, il Brachiosauro è estremamente raro", scrive un una e-mail l'anatomista Mathew Wedel della Western University of Health Sciences. "Il dinosauro era precedentemente conosciuto grazie a circa 10 scheletri molto incompleti. Numero che sale a 11."

Per trasportare il reperto ed evitare che finisse distrutto in mille pezzi durante lo spostamento, il team ha racchiuso il fossile e la roccia circostante all'interno di una struttura in gesso e di iuta, steccata con due pezzi di legno. Per poi portare il tutto, dal peso di 450 chilogrammi, fino a fondo valle. "Questa è stata sicuramente la cosa più complicata che abbia mai fatto", aggiunge il dott. Foster.

Questa scoperta aiuterà gli esperti a colmare alcune lacune su una delle creature più imponenti della storia della Terra.