Utensili usati da alcune scimmie sono stranamente simili a quelli dei primi ominidi

Sappiamo ormai da tempo che gli umani fabbricavano strumenti in pietra già un milione di anni fa, per trarne diversi vantaggi. Tuttavia, un nuovo studio condotto dagli antropologi del Max Planck Institute sembra ora suggerire che potremmo non essere gli unici a sfruttare questa avanzata capacità.

La ricerca ha avuto luogo nel Parco Nazionale di Phang Nga, in Thailandia e si basa su nuove analisi degli strumenti di pietra utilizzati dai macachi di Giava (Macaca fascicularis). Apparentemente, queste scimmie fanno un particolare uso dei loro rozzi strumenti per poter aprire noci e altra frutta secca dal guscio duro; questi utensili, che si rompono durante il processo e vengono assemblati nuovamente, richiamano fortemente molte caratteristiche presenti in artefatti trovati nei più antichi siti archeologici dell'Africa orientale.

"L'abilità di creare pietre appuntite intenzionalmente è considerato un punto cruciale dell'evoluzione umana, e capire come e quando ciò è avvenuto è un quesito importante. Il nostro studio dimostra che la fabbricazione di utensili di pietra non è esclusiva degli umani e dei nostri antenati," ha affermato Tomos Proffitt, autore principale dello studio.

Secondo il ricercatore, l'utilizzo di pietre per la lavorazione delle noci non è sorprendente, poiché i macachi sono in grado di utilizzare questi strumenti anche per cibarsi di crostacei e molluschi. Facendo così, tuttavia, producono (accidentalmente) una documentazione archeologica che è a tratti indistinguibile da alcuni artefatti di ominidi.

Questi utensili in pietra appena scoperti potrebbero portare a nuove ipotesi su come questa tecnologia abbia preso piede nei nostri antenati più antichi. I ricercatori credono infatti che le origini potrebbero risalire, similmente, alla necessità di aprire i gusci delle noci.

Un tassello importante dunque, che amplia la nostra comprensione dell'utilizzo degli strumenti da parte dei primi ominidi. A proposito, sapevate che è proprio grazie ad alcuni utensili in pietra che sappiamo dei ruoli di genere nel neolitico?